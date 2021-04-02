Журова отреагировала на высказывания журналиста из США о музыке Чайковского вместо гимна России

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала высказывания американского спортивного журналиста Филиппа Херша о замене гимна России музыкой Чайковского на церемонии награждения на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Журова отреагировала на высказывания журналиста из США о музыке Чайковского вместо гимна России
  • Reuters

«Мне, если честно, непонятна претензия этого журналиста. Мы не против геев, Россия никогда не была против. Мы против гей-парадов и всяческой пропаганды исключительно, когда она демонстрируется. У нас же в России достаточное количество музыкантов-геев. Люди их слушают и помидорами не закидывают. Это не проблема, что они не признают этого, народ и так прекрасно знает, кем они являются. Просто у нас в России не любят каминг-ауты, это американская культура», — приводит слова Журовой Sport24.

Она отметила, что не понимает, как можно было додуматься до подобных высказываний.

«Это уже редкая степень извращения со стороны американского журналиста — найти такой глубокий смысл, что мы решили так ещё над ними поиздеваться. Будет ещё смешнее, если нам откажут по этой причине использовать гимн Чайковского», — добавила Журова.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом.

На чемпионате мира в Стокгольме россияне завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Ранее Херш высказался об использовании музыки Чайковского вместо гимна России на соревнованиях. По его словам, он нашёл нечто ироничное в том, что страна с «антигомосексуальными законами» выбрала в качестве гимна музыку человека, который был геем.

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