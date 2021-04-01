Американский журналист высказался об использовании музыки Чайковского вместо гимна России на соревнованиях

Американский спортивный журналист Филипп Херш прокомментировал замену гимна России на музыку композитора Петра Чайковского на церемонии награждения на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Ирония использования музыки Чайковского в качестве замены гимна России меня поразила: страна с возмутительными антигомосексуальными законами и институционализированной гомофобией отмечает свои спортивные успехи музыкой гения, который был геем», — написал Херш в своём Twitter.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом.

На чемпионате мира в Стокгольме россияне завоевали три золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

Ранее депутат Виталий Милонов высмеял певицу Ольгу Бузову за желание спеть гимн на ЧМ или Олимпиаде.