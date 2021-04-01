Американский журналист высказался об использовании музыки Чайковского вместо гимна России на соревнованиях
- Reuters
«Ирония использования музыки Чайковского в качестве замены гимна России меня поразила: страна с возмутительными антигомосексуальными законами и институционализированной гомофобией отмечает свои спортивные успехи музыкой гения, который был геем», — написал Херш в своём Twitter.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом.
На чемпионате мира в Стокгольме россияне завоевали три золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.
Ранее депутат Виталий Милонов высмеял певицу Ольгу Бузову за желание спеть гимн на ЧМ или Олимпиаде.