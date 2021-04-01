Американский журналист высказался об использовании музыки Чайковского вместо гимна России на соревнованиях

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Американский спортивный журналист Филипп Херш прокомментировал замену гимна России на музыку композитора Петра Чайковского на церемонии награждения на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Американский журналист высказался об использовании музыки Чайковского вместо гимна России на соревнованиях
  • Reuters

«Ирония использования музыки Чайковского в качестве замены гимна России меня поразила: страна с возмутительными антигомосексуальными законами и институционализированной гомофобией отмечает свои спортивные успехи музыкой гения, который был геем», — написал Херш в своём Twitter.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом.

На чемпионате мира в Стокгольме россияне завоевали три золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

Ранее депутат Виталий Милонов высмеял певицу Ольгу Бузову за желание спеть гимн на ЧМ или Олимпиаде.

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