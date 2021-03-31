Милонов высмеял Бузову за желание спеть гимн на ЧМ или Олимпиаде

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Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на желание певицы Ольги Бузовой исполнить гимн России на чемпионате мира или Олимпийских играх.
Милонов высмеял Бузову за желание спеть гимн на ЧМ или Олимпиаде
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Я был в шоке. Чтобы исполнять композицию, нужно уметь петь. Без обид. Может, она перепутала? Может, она хотела быть чирлидершей? В её возрасте это нормально. С другой стороны, если к нам будут так относиться, как сейчас, то нужно только Бузову и посылать, чтобы им стало тошно и началось расстройство желудка», — приводит слова Милонова «Спорт-Экспресс».

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что Бузова хочет исполнить гимн России на Олимпиаде или ЧМ.

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