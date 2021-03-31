Милонов высмеял Бузову за желание спеть гимн на ЧМ или Олимпиаде

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на желание певицы Ольги Бузовой исполнить гимн России на чемпионате мира или Олимпийских играх.

«Я был в шоке. Чтобы исполнять композицию, нужно уметь петь. Без обид. Может, она перепутала? Может, она хотела быть чирлидершей? В её возрасте это нормально. С другой стороны, если к нам будут так относиться, как сейчас, то нужно только Бузову и посылать, чтобы им стало тошно и началось расстройство желудка», — приводит слова Милонова «Спорт-Экспресс».

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что Бузова хочет исполнить гимн России на Олимпиаде или ЧМ.