Слуцкий назвал «Сочи» одной из самых организованных команд в РПЛ

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Слуцкий назвал «Сочи» одной из самых организованных команд в РПЛ

«Сочи» — очень организованная команда. Наверное, одна из самых организованных команд в лиге. Исповедует понятные принципы в каждой игре, которые очень хорошо работают. Хорошие стандарты. Как и всегда, будет очень тяжёлая игра», — заявил Слуцкий пресс-службе «Рубина».

Он отметил, что каждая из оставшихся игр важна для итогового положения команды в турнирной таблице.

«Каждый матч сейчас за шесть очков. Такой был матч и с «Химками». Поэтому я не думаю, что что-то принципиальным образом изменится до конца чемпионата. Игра с «Сочи» тоже из этой категории», — добавил специалист.

Матч «Рубин» — «Сочи» состоится 3 апреля в Казани.

«Рубин» с 37 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 40 очками — четвёртый.

Ранее в «Спартаке» подтвердили, что Федун и Салихова намерены посетить матч с «Ростовом».

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