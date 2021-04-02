Слуцкий назвал «Сочи» одной из самых организованных команд в РПЛ
«Сочи» — очень организованная команда. Наверное, одна из самых организованных команд в лиге. Исповедует понятные принципы в каждой игре, которые очень хорошо работают. Хорошие стандарты. Как и всегда, будет очень тяжёлая игра», — заявил Слуцкий пресс-службе «Рубина».
Он отметил, что каждая из оставшихся игр важна для итогового положения команды в турнирной таблице.
«Каждый матч сейчас за шесть очков. Такой был матч и с «Химками». Поэтому я не думаю, что что-то принципиальным образом изменится до конца чемпионата. Игра с «Сочи» тоже из этой категории», — добавил специалист.
Матч «Рубин» — «Сочи» состоится 3 апреля в Казани.
«Рубин» с 37 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 40 очками — четвёртый.
Ранее в «Спартаке» подтвердили, что Федун и Салихова намерены посетить матч с «Ростовом».