Александр Емельяненко ответил на разговоры о его физической форме

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал разговоры о своей плохой физической форме.
Александр Емельяненко ответил на разговоры о его физической форме
  • РИА Новости

«Пусть посмотрят. А потом чего-нибудь скажут. Сейчас у меня уже есть назначенные бои. Думаю, мой менеджер скоро озвучит, с кем и где. Ну и посмотрите, в какой форме я буду. Как буду бить соперника, перекладывать его с руки на руки», — приводит слова Емельяненко Sport24.

В послужном списке 39-летнего бойца 28 побед, восемь поражений и одна ничья в MMA. Последний на данный момент поединок он провёл в июле 2020 года с Магомедом Исмаиловым, которому проиграл в третьем раунде.

Ранее Емельяненко рассказал об отношениях с братом Фёдором.

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