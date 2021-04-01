Александр Емельяненко ответил на разговоры о его физической форме

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал разговоры о своей плохой физической форме.

«Пусть посмотрят. А потом чего-нибудь скажут. Сейчас у меня уже есть назначенные бои. Думаю, мой менеджер скоро озвучит, с кем и где. Ну и посмотрите, в какой форме я буду. Как буду бить соперника, перекладывать его с руки на руки», — приводит слова Емельяненко Sport24.

В послужном списке 39-летнего бойца 28 побед, восемь поражений и одна ничья в MMA. Последний на данный момент поединок он провёл в июле 2020 года с Магомедом Исмаиловым, которому проиграл в третьем раунде.

Ранее Емельяненко рассказал об отношениях с братом Фёдором.