Валуев резко высказался о словах журналиста из США о музыке Чайковского вместо гимна России

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Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев ответил на слова американского спортивного журналиста Филиппа Херша о замене гимна России на музыку композитора Петра Чайковского на церемонии награждения на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Валуев резко высказался о словах журналиста из США о музыке Чайковского вместо гимна России
  • РИА Новости

По его словам Херша, он нашёл нечто ироничное в том, что страна с «антигомосексуальными законами» выбрала в качестве гимна музыку человека, который был геем.

«Не вижу какого-то противоречия в таком выборе музыки. Как можно обзывать музыку Чайковского музыкой геев? Это не укладывается в голове 99% людей. Я, конечно, не слежу за жизнью геев, но с большим сомнением отношусь к тому, что музыка Чайковского как-то к этому сообществу относится», — цитирует Валуева «Чемпионат».

По его мнению, американцы целенаправленно делают подобные высказывания и лучше как можно меньше обсуждать их нападки.

«Нам близка музыка нашего великого композитора. И к нам лезет какой-то журналист, о котором я бы и до конца своей жизни не слышал», — сказал Валуев.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом.

На чемпионате мира в Стокгольме россияне завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал слова журналиста из США о музыке Чайковского вместо гимна России.

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