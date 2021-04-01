В Госдуме прокомментировали слова журналиста из США о музыке Чайковского вместо гимна России

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на слова американского спортивного журналиста Филиппа Херша о замене гимна России на музыку композитора Петра Чайковского на церемонии награждения на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Определённый пул американских и английских журналистов по очереди будут выкидывать фейковую, смешную и противную информацию. На данный момент у них нет работы, поэтому приходится заниматься подобными вещами. Им за это платят порядка $250 — они с удовольствием выполняют заказы. Это заряженные журналисты», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

По его мнению, подобные высказывания связаны с завистью из-за проигрыша американских фигуристов на ЧМ. Он также отметил, что Чайковский является композитором, который прославился на весь мир.

«Они будут цепляться за всё, чтобы быть на волне хайпа. Композицию Чайковского согласовал ISU. Если им не нравится Чайковский, то все претензии — в Международный союз конькобежцев», — добавил Свищёв.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом.

На чемпионате мира в Стокгольме россияне завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Ранее Херш высказался об использовании музыки Чайковского вместо гимна России на соревнованиях. По его словам, он нашёл нечто ироничное в том, что страна с «антигомосексуальными законами» выбрала в качестве гимна музыку человека, который был геем.