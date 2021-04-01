Тарасова считает, что возвращение к Тутберидзе может пойти на пользу Трусовой 

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова генерального директора центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева по поводу возвращения Александры Трусовой в группу Этери Тутберидзе.
Тарасова считает, что возвращение к Тутберидзе может пойти на пользу Трусовой 
  • РИА Новости

По её мнению, пока не стоит доверять словам Лайшева и лучше спрашивать у самой Трусовой.

«Но почему если она ушла к Плющенко, то она не должна вернуться к Этери Тутберидзе? Мне кажется, что это может пойти на пользу. Если она в состоянии делать одно, то и в состоянии делать другое. А обижаться на неё не надо: она ребёнок и ищет свою правду», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

В мае 2020 года российская фигуристка Александра Трусова ушла из «Самбо-70», где тренировалась у Этери Тутберидзе, в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 

На чемпионате мира в Стокгольме спортсменка завоевала бронзовую медаль.

Ранее Евгений Плющенко не стал комментировать слова Лайшева о возвращении Трусовой к Тутберидзе.

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