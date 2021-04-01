Менеджер Поветкина: на месте Саши я бы завершил карьеру

Короткая ссылка
Дмитрий Иванов, менеджер российского боксёра Александра Поветкина, высказался о возможном завершении карьеры бойца после поражения от британца Диллиана Уайта.
Менеджер Поветкина: на месте Саши я бы завершил карьеру
  • @povetkinalexandr
  • Instagram

«Кроме Саши, никто не может принять решение о завершении карьеры. Я думаю, что возраст уже подходит. Хотя в СМИ говорят и сам Уайт заявлял о возможности третьего боя, но сейчас очень рано об этом говорить. По карьере нужно спрашивать у Саши. Но на его месте я бы завершил карьеру, но я нахожусь на своём месте, а он на своём. Я буду против того, чтобы Саша продолжал карьеру», — цитирует Иванова РИА Новости.

По его мнению, спортсмену пора думать о будущем. Он отметил, что у Поветкина есть уже много предложений, чтобы стать функционером.

41-летний Поветкин проиграл Диллиану Уайту нокаутом в четвёртом раунде боя. В первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, россиянин сам нокаутировал Уайта в пятом раунде. Уайт стал временным чемпионом WBC, а для россиянина это поражение стало третьим в карьере при 36 победах и одной ничьей.

Ранее Сергей Харитонов выразил мнение, что Поветкину не стоит завершать карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить