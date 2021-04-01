Менеджер Поветкина: на месте Саши я бы завершил карьеру

Дмитрий Иванов, менеджер российского боксёра Александра Поветкина, высказался о возможном завершении карьеры бойца после поражения от британца Диллиана Уайта.

«Кроме Саши, никто не может принять решение о завершении карьеры. Я думаю, что возраст уже подходит. Хотя в СМИ говорят и сам Уайт заявлял о возможности третьего боя, но сейчас очень рано об этом говорить. По карьере нужно спрашивать у Саши. Но на его месте я бы завершил карьеру, но я нахожусь на своём месте, а он на своём. Я буду против того, чтобы Саша продолжал карьеру», — цитирует Иванова РИА Новости.

По его мнению, спортсмену пора думать о будущем. Он отметил, что у Поветкина есть уже много предложений, чтобы стать функционером.

41-летний Поветкин проиграл Диллиану Уайту нокаутом в четвёртом раунде боя. В первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, россиянин сам нокаутировал Уайта в пятом раунде. Уайт стал временным чемпионом WBC, а для россиянина это поражение стало третьим в карьере при 36 победах и одной ничьей.

Ранее Сергей Харитонов выразил мнение, что Поветкину не стоит завершать карьеру.