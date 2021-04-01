Менеджер Яна высказался о ситуации вокруг реванша со Стерлингом

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Саят Абдрахманов, менеджер бывшего чемпиона UFC в легчайшей весовой категории россиянина Петра Яна, рассказал о ситуации вокруг возможного реванша своего подопечного с американцем Алджэмейном Стерлингом.
Менеджер Яна высказался о ситуации вокруг реванша со Стерлингом
  • Reuters

«В UFC настроены организовать реванш как можно скорее, но, как и ожидалось, сторона Стерлинга и он сам под любыми предлогами пытаются отложить этот момент, и пока ясности по дате нет. Наша сторона, как и UFC, настроена организовать этот бой как можно быстрее», — цитирует Абдрахманова News.ru.

По его словам, бой может возглавить турнир, если событие произойдёт в июне, но остаются сомнения, что Стерлинг будет готов провести поединок в июне.

Ян и Стерлинг встретились на турнире UFC 259. Россиянин в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом по находящемуся в партере сопернику. В результате Яна дисквалифицировали, он был лишён титула, а победа и пояс чемпиона достались американцу. После боя глава UFC Дана Уайт заявил, что лига в скором времени организует бой-реванш между этими бойцами.

Ранее Олег Тактаров выразил мнение, что реванш Яна и Стерлинга может возглавить турнир UFC.

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