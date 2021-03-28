Тактаров считает, что реванш Яна и Стерлинга может возглавить турнир UFC

Бывший боец смешанного стиля Олег Тактаров высказался о возможном бое-реванше между россиянином Петром Яном и американцем Алджэмейном Стерлингом за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«У зрителя появился интерес, уже этот бой может возглавить турнир. Я думал, что других вариантов, кроме как попробовать вернуть Генри Сегудо с пенсии, нет. А тут подставился. Но это не история с Конором, когда он и автобус атаковал, когда и из ринга выпрыгивали. Такой спектакль, я думаю, больше UFC не позволит сделать», — цитирует Тактарова «Спорт-Экспресс».

Ян и Стерлинг встретились на турнире UFC 259. Россиянин в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом по находящемуся в партере сопернику. В результате Яна дисквалифицировали, он был лишён титула, а победа и пояс чемпиона достались американцу. После боя глава UFC Дана Уайт заявил, что лига в скором времени организует бой-реванш между этими бойцами.

Ранее Стерлинг выразил недоумение по поводу желания UFC дать Яну незамедлительный реванш с ним.