Турнир ACA 123 пройдёт 28 мая в Москве

Стало известно, когда состоится турнир по смешанным единоборствам ACA 123 в Москве.

Как сообщил президент ACA Алексей Яценко, турнир состоится 28 мая в Москве на «ЦСКА Арене».

«Сейчас мы планируем допуск 50% зрителей. Но, возможно, к концу мая будут сняты ограничения по допуску зрителей на спортивные мероприятия и трибуны полностью откроются для болельщиков», — приводит слова Яценко пресс-служба промоушена.

Ранее сообщалось, что Магомедрасул Гасанов подерётся с Николой Дипчиковым за титул временного чемпиона ACA на турнире в Минске.