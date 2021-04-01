Турнир ACA 123 пройдёт 28 мая в Москве

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Стало известно, когда состоится турнир по смешанным единоборствам ACA 123 в Москве.
Турнир ACA 123 пройдёт 28 мая в Москве
  • Reuters

Как сообщил президент ACA Алексей Яценко, турнир состоится 28 мая в Москве на «ЦСКА Арене».

«Сейчас мы планируем допуск 50% зрителей. Но, возможно, к концу мая будут сняты ограничения по допуску зрителей на спортивные мероприятия и трибуны полностью откроются для болельщиков», — приводит слова Яценко пресс-служба промоушена.

Ранее сообщалось, что Магомедрасул Гасанов подерётся с Николой Дипчиковым за титул временного чемпиона ACA на турнире в Минске.

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