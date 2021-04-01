Гендиректор «Рубина» рассказал о деталях сделки с «Зенитом» по Азмуну
- РИА Новости
«Мы следим за Азмуном. Если «Зенит» станет чемпионом, мы получим €1 млн, а потом 20% с последующей продажи», — цитирует Сайманова «Бизнес Online».
При этом он не уверен, хочет ли Азмун перейти в какой-нибудь европейский клуб на данный момент.
«Может, он хочет дождаться окончания контракта и потом куда-то пойти. В таком случае мы ничего не получим. €12 млн заработали — и хватит», — добавил Сайманов.
Азмун перешёл из «Рубина» в «Зенит» в феврале 2019 года. В этом сезоне он провёл за сине-бело-голубых 24 матча, забил 13 мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что в «Рубине» намерены приложить максимум усилий, чтобы сохранить Хвичу Кварацхелию.