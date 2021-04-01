Гендиректор «Рубина» рассказал о деталях сделки с «Зенитом» по Азмуну

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, какой бонус получит клуб по условиям трансфера нападающего Сердара Азмуна, если «Зенит» станет чемпионом.

«Мы следим за Азмуном. Если «Зенит» станет чемпионом, мы получим €1 млн, а потом 20% с последующей продажи», — цитирует Сайманова «Бизнес Online».

При этом он не уверен, хочет ли Азмун перейти в какой-нибудь европейский клуб на данный момент.

«Может, он хочет дождаться окончания контракта и потом куда-то пойти. В таком случае мы ничего не получим. €12 млн заработали — и хватит», — добавил Сайманов.

Азмун перешёл из «Рубина» в «Зенит» в феврале 2019 года. В этом сезоне он провёл за сине-бело-голубых 24 матча, забил 13 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что в «Рубине» намерены приложить максимум усилий, чтобы сохранить Хвичу Кварацхелию.