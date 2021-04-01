Латыпов прокомментировал победу в гонке преследования на ЧР по биатлону

Биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями от победы в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

«Обернулся на последней стрельбе? Смотрел, как стреляет Матвей Елисеев. Понял, что на последнем круге будет заруба. Будем друг друга караулить, потому что третий достаточно далеко. Нужно было уже тактику прорабатывать. Какую? Придержу при себе, не буду рассказывать. Биатлонисты поймут, как это делается. Я выбрал участок, который мне проще всего даётся, чтобы сделать отрыв», — рассказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Также биатлонист высказался о своём сопернике Матвее Елисееве.

«Матвей Елисеев — очень сильный спортсмен, может упереться и терпеть. На равнинных участках Матвей очень силён. Я это прекрасно понимал и знал. Уходя на последний круг, я не думал, что будет легко. Понимал, что будет жёсткая борьба», — добавил он.

Латыпов прошёл дистанцию за 31 минуту 46,6 секунды.

Вторым финишировал Матвей Елисеев, отставший от лидера на 13,3 секунды. Третье место занял Максим Цветков.

Ранее сообщалось, что Сучилова лишили третьего места в гонке преследования на ЧР по биатлону.