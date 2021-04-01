Сборная Германии уступила в матче отбора ЧМ впервые с 2001 года

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Сборная Германии потерпела поражение от национальной команды Северной Македонии в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча проходила на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в Дуйсбурге и завершилась со счётом 2:1.

В составе Германии забитым мячом отметился Илкай Гюндоган. В составе Северной Македонии — Горан Пандев и Элиф Элмас.

Таким образом, сборная Германии проиграла в игре отборочного турнира ЧМ впервые с 2001 года. В последний раз Германия потерпела поражение в отборе ЧМ от сборной Англии со счётом 5:1.

Ранее сообщалось, что сборная Испании не проигрывает в отборочных турнирах ЧМ на протяжении 65 матчей.

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