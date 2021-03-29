Сборная Испании одержала победу над национальной командой Грузии в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча проходила на стадионе «Динамо Арена» в Тбилиси и завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, сборная Испании не проигрывает в отборочных турнирах ЧМ на протяжении 65 матчей.

Как сообщает Gracenote Live в Twitter, беспроигрышная серия сборной Испании является рекордной в истории отборочных турниров ЧМ. В последний раз Испания проиграла в отборочной встрече ЧМ 31 марта 1993 года Дании (0:1).

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