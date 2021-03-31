Гол футболиста «Краснодара» Сперцяна помог сборной Армении победить Румынию в отборе ЧМ-2022

Сборная Армении по футболу дома обыграла команду Румынии в матче третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

Встреча прошла в Ереване и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев отличились футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян (56'), Вараздат Ароян (86'), а победный мяч с пенальти забил Тигран Барсегян (89'). У гостей дубль оформил Александру Чикылдэу, отметившись голами на 62-й и 72-й минутах.

Армяне набрали девять очков и поднялись на первое место в группе J.

Ранее сообщалось, что Нидерланды забили семь мячей Гибралтару в отборе ЧМ по футболу 2022 года.