В «Металлурге» не исключили возвращения Малкина в команду

Первый вице-президент магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Сергей Ласьков высказался по поводу возвращения в команду российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Всё зависит от самого Жени. Что значит «дайте ему большую сумму денег»? У нас есть потолок зарплат. Также у него незакрытый контракт с нами, поэтому он может приехать не обязательно за большие деньги, ведь он большой патриот своего города», — цитирует Ласькова ТАСС.

Малкин перешёл из «Металлурга» в «Питтсбург» в 2006 году. С тех пор он трижды выиграл Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных.