Биатлонистка Ушкина перейдёт в сборную Румынии, завоевав серебро ЧР-2021

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Серебряный призёр чемпионата России по биатлону 2021 года Наталья Ушкина сообщила, что со следующего сезона будет выступать за национальную команду Румынии.
Биатлонистка Ушкина перейдёт в сборную Румынии, завоевав серебро ЧР-2021
  • Reuters

«Переход в сборную Румынии состоится. Я получила румынское гражданство, так что с нового сезона буду выступать за новую команду», — приводит слова Ушкиной ТАСС.

Она также объяснила, зачем выступила на чемпионате России.

«Румынский паспорт я получила совсем недавно. Поскольку половину сезона меня содержала Мордовия, я, грубо говоря, им была должна: регион приобретал мне патроны, давал винтовку. Плюс соревновательная практика», — добавила 24-летняя биатлонистка.

Ушкина не привлекалась к выступлениям за сборную России на взрослом уровне.

Ранее сообщалось, что Евгения Павлова выиграла спринт на чемпионате России по биатлону.

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