Биатлонистка Ушкина перейдёт в сборную Румынии, завоевав серебро ЧР-2021
- Reuters
«Переход в сборную Румынии состоится. Я получила румынское гражданство, так что с нового сезона буду выступать за новую команду», — приводит слова Ушкиной ТАСС.
Она также объяснила, зачем выступила на чемпионате России.
«Румынский паспорт я получила совсем недавно. Поскольку половину сезона меня содержала Мордовия, я, грубо говоря, им была должна: регион приобретал мне патроны, давал винтовку. Плюс соревновательная практика», — добавила 24-летняя биатлонистка.
Ушкина не привлекалась к выступлениям за сборную России на взрослом уровне.
Ранее сообщалось, что Евгения Павлова выиграла спринт на чемпионате России по биатлону.