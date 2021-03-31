Медведев пятым в истории заработал больше 10 тысяч очков в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев стал пятым игроком в истории, набравшим больше 10 тыс. очков в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

30 марта Медведев одержал победу над Френсисом Тиафо в матче четвёртого круга Miami Open. Благодаря этому он будет гарантированно иметь 10 030 очков, когда рейтинг ATP обновится 5 апреля.

По данным Eurosport, кроме Медведева, больше 10 тыс. очков набирали только Новак Джокович, Энди Маррей, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

Ранее Андрей Рублёв обыграл Марина Чилича и вышел в 1/4 финала турнира ATP в Майами.