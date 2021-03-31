В ЦСКА рассказали о будущем арендованного «Ганноверу» Бийола
- РИА Новости
«Из «Ганновера» по продлению аренды Бийола никто не обращался, это лишнее. Есть условия контракта, по которому они могут получить Яку на следующий сезон. У него в контракте есть опция выкупа, опции продления аренды нет. Той части сезона, которую Яка проводит в «Ганновере», достаточно, чтобы определиться», — приводит слова Мовсесьяна Sport24.
Он отметил, что ЦСКА следит за Бийолом и доволен его прогрессом, качеством игры за клуб и сборную.
«Рассчитывает ли на него Ивица Олич? Сейчас об этом говорить рано. Тренер пока полностью поглощён текущими делами и чемпионатом. Думаю, что в мае, по окончании сезона, будем принимать решения с тренерским штабом, в том числе по игрокам, находящимся в аренде», — добавил руководитель селекционного отдела ЦСКА.
22-летний Бийол перешёл в «Ганновер» на правах аренды в сентябре 2020 года. В активе словенского хавбека 22 матча в составе немецкой команды, в которых он не отметился результативными действиями.
Ранее появилась информация, что «Ганновер» хочет продлить аренду футболиста ЦСКА Бийола.