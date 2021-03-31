В ЦСКА рассказали о будущем арендованного «Ганноверу» Бийола

Руководитель селекционного отдела московского футбольного клуба ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал о будущем полузащитника Яки Бийола, который на правах аренды выступает за немецкий «Ганновер».

«Из «Ганновера» по продлению аренды Бийола никто не обращался, это лишнее. Есть условия контракта, по которому они могут получить Яку на следующий сезон. У него в контракте есть опция выкупа, опции продления аренды нет. Той части сезона, которую Яка проводит в «Ганновере», достаточно, чтобы определиться», — приводит слова Мовсесьяна Sport24.

Он отметил, что ЦСКА следит за Бийолом и доволен его прогрессом, качеством игры за клуб и сборную.

«Рассчитывает ли на него Ивица Олич? Сейчас об этом говорить рано. Тренер пока полностью поглощён текущими делами и чемпионатом. Думаю, что в мае, по окончании сезона, будем принимать решения с тренерским штабом, в том числе по игрокам, находящимся в аренде», — добавил руководитель селекционного отдела ЦСКА.

22-летний Бийол перешёл в «Ганновер» на правах аренды в сентябре 2020 года. В активе словенского хавбека 22 матча в составе немецкой команды, в которых он не отметился результативными действиями.

Ранее появилась информация, что «Ганновер» хочет продлить аренду футболиста ЦСКА Бийола.