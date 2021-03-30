Мяч Роналду помог сборной Португалии обыграть Люксембург в отборе на ЧМ

Сборная Португалии по футболу победила команду Люксембурга в матче третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

Встреча прошла в Люксембурге и завершилась в пользу гостей — 3:1.

Хозяева открыли счёт на 30-й минуте благодаря голу Жерсона Родригеша. Португальцы на это ответили точными ударами Диогу Жоты (45 + 2'), Криштиану Роналду (50') и Жоау Палиньи (80').

Сборная Португалии набрала семь очков и возглавила группу A.

Ранее сообщалось, что гол Луки Модрича помог сборной Хорватии по футболу разгромить Мальту в отборе на ЧМ-2022.