Мяч Роналду помог сборной Португалии обыграть Люксембург в отборе на ЧМ

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Сборная Португалии по футболу победила команду Люксембурга в матче третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
Мяч Роналду помог сборной Португалии обыграть Люксембург в отборе на ЧМ
  • Reuters

Встреча прошла в Люксембурге и завершилась в пользу гостей — 3:1.

Хозяева открыли счёт на 30-й минуте благодаря голу Жерсона Родригеша. Португальцы на это ответили точными ударами Диогу Жоты (45 + 2'), Криштиану Роналду (50') и Жоау Палиньи (80').

Сборная Португалии набрала семь очков и возглавила группу A.

Ранее сообщалось, что гол Луки Модрича помог сборной Хорватии по футболу разгромить Мальту в отборе на ЧМ-2022.

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