Мишина о прогрессе спортивных пар: вернётся тенденция делать четверные выбросы

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Чемпионка мира по фигурному катанию Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, высказалась о прогрессе спортивных пар.
Мишина о прогрессе спортивных пар: вернётся тенденция делать четверные выбросы
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«Я думаю, вернётся тенденция, которая была несколько лет назад, — делать четверные выбросы. Девочки в одиночном катании ведь тоже на какое-то время переставали пробовать тройные аксели. Потому что с точки зрения правил это было не слишком выгодно. Как только в парном катании кто-то научится более или менее стабильно выполнять четыре оборота, эта тенденция вернётся, и пойдут и четверные выбросы, и четверные подкруты. Наверняка прыжковая часть станет сложнее. Будет больше каскадов «3 + 3». Возможно, даже каскады с лутцем», — сказала Мишина в интервью RT.

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