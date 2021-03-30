Костомаров: рейтинг ISU глобального значения не имеет

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров отреагировал на тот факт, что фигуристка Анна Щербакова не смогла обойти Рику Кихиру в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), несмотря на победу на чемпионате мира в Стокгольме.

«Глобального значения этот рейтинг не имеет. Я бы это не воспринимал сильно всерьёз. Лучше приезжайте на чемпионат мира, на другие соревнования и побеждайте. Рейтинги составили и составили, да и ладно», — цитирует Костомарова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в фигурном катании рейтинг не так важен, как в том же теннисе.

«Бог с ней, с этой Кихирой, пусть она на первом месте, ничего страшного. В следующем сезоне наши будут на первом месте. Не стоит на это вообще обращать внимание. Если честно, я не знаю, как считаются очки. Это что-то новое и неизвестное для меня», — сказал Костомаров.

Кихира возглавляет рейтинг ISU, несмотря на то что не сумела завоевать медаль чемпионата мира. Весь подиум заняли российские фигуристки: Анна Щербакова (золото), Елизавета Туктамышева (серебро) и Александра Трусова (бронза). Трио россиянок в рейтинге ISU расположилось вслед за Кихирой.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что не стоит обращать внимание на рейтинг ISU.