Вратарь «Спартака» Ребров: я не хотел в сборную России, когда Черчесов мог меня вызвать 

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров признался, что не хотел в сборную России по футболу во время чемпионского сезона красно-белых.

«Про сборную хочется вот что ещё сказать: понятно, что за неё классно играть, но игроки сборных очень мало видят семью. Когда есть дети, это особенно тяжело. Скажу честно, что во время чемпионского сезона, когда был Черчесов и когда меня теоретически могли вызвать, туда даже и не хотелось. Я понимал, что снова буду третьим, а ездить туда ради того, чтобы просто посидеть на скамейке, — не знаю даже», — написал Ребров в своём блоге на Sports.ru.

Он отметил, что «Спартак» тогда стал чемпионом и готовился к Лиге чемпионов, а любой отъезд в сборную выбивает футболиста из игрового ритма, в который потом тяжело вернуться.

«Когда тебе уже сильно за 30, то смотришь на это так. А когда ты молодой, то это чистый кайф: и за сборную играешь, и остальному миру можешь себя показать, и финансовый фактор тоже. Когда я был в сборной, премиальные за победу были даже больше, чем в клубе. Хотя, уверен, все бы и забесплатно с радостью бы играли», — подчеркнул Ребров.

Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. В сезоне-2016/17 он вместе с командой стал чемпионом России.

За национальную команду голкипер провёл один матч в 2015 году и пропустил три мяча.

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