Стал известен состав сборной России по футболу на матч со Словакией

Оглашён стартовый состав сборной России на матч со Словакией в рамках квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, с первых минут на поле появятся Антон Шунин, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Марио Фернандес, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Александр Головин, Юрий Жирков, Рифат Жемалетдинов и Артём Дзюба.

Матч Словакия — Россия пройдёт 30 марта на стадионе «Сити Арена Трнава» в Трнаве. Начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее Дмитрий Хохлов выразил мнение, что в матче со Словакией можно выпустить Головина и Алексея Миранчука на поле вместе.