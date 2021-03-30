Хохлов считает, что в матче со Словакией можно выпустить Головина и Миранчука на поле вместе

Короткая ссылка
Бывший тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о предстоящем матче третьего тура квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии.
Хохлов считает, что в матче со Словакией можно выпустить Головина и Миранчука на поле вместе
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

По его словам, он ожидает победы национальной команды.

«Можно попробовать выпустить Головина и Миранчука вместе. Главное — убедиться, что все физически будут готовы к матчу. У того же Головина, например, было повреждение в игре со Словенией. Последнее слово всегда остаётся за тренерским штабом. Выбор состава зависит от того, что они хотят увидеть на поле», — цитирует Хохлова «Чемпионат».

Матч Словакия — Россия пройдёт 30 марта на стадионе «Сити Арена Трнава» в Трнаве. Начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что не представляет, как сборная России может проиграть Словакии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить