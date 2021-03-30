Хохлов считает, что в матче со Словакией можно выпустить Головина и Миранчука на поле вместе
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По его словам, он ожидает победы национальной команды.
«Можно попробовать выпустить Головина и Миранчука вместе. Главное — убедиться, что все физически будут готовы к матчу. У того же Головина, например, было повреждение в игре со Словенией. Последнее слово всегда остаётся за тренерским штабом. Выбор состава зависит от того, что они хотят увидеть на поле», — цитирует Хохлова «Чемпионат».
Матч Словакия — Россия пройдёт 30 марта на стадионе «Сити Арена Трнава» в Трнаве. Начало встречи — в 21:45 мск.
Ранее Андрей Червиченко заявил, что не представляет, как сборная России может проиграть Словакии.