Галактионов: все футболисты внутренне готовы сыграть агрессивно с Данией

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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов рассказал о готовности своего коллектива перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата Европы с командой Дании.
Галактионов: все футболисты внутренне готовы сыграть агрессивно с Данией
  • ©rfs.ru

«Безусловно, это команда-лидер с точки зрения очков. Они одержали хорошие победы. Это организованная и дисциплинированная команда. Но нам необходимо играть только на победу. Вся команда, все футболисты ментально и внутренне готовы к тому, чтобы сыграть агрессивно, постараться забить быстрый мяч и дальше забивать ещё», — сказал Галактионов на пресс-конференции.

После двух стартовых туров сборная Дании имеет шесть очков и возглавляет группу С. Россияне набрали три очка и занимают третью строчку.

Матч Россия — Дания состоится 31 марта и начнётся в 19:00 мск.

Ранее Галактионов рассказал, сколько нападающих планирует задействовать в матче с Данией.

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