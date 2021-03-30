Источник: Зобнин, Крал и Мозес рискуют не сыграть в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом»

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Полузащитники московского «Спартака» Роман Зобнин, Алекс Крал и Виктор Мозес в настоящее время тренируются по индивидуальной программе.
Источник: Зобнин, Крал и Мозес рискуют не сыграть в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом»
  • © ФК «Спартак»

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, в настоящее время все игроки проводят занятия в расположении клуба в Тушине, но их участие в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» под вопросом.

Зобнин и Крал получили повреждения в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом» (6:1), из-за чего пропустили сборы своих национальных команд. Мозес травмировался ещё в поединке 22-го тура с «Динамо» (2:1), после чего улетел за рубеж на дополнительное медобследование.

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится 4 апреля.

Ранее сообщалось, что «Спартак» начал переговоры по продлению контракта с Джикией.

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