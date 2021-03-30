Тим Цзю оказался легче Хогана на взвешивании

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Стали известны результаты взвешивания австралийского боксёра Тима Цзю и Денниса Хогана из Ирландии.
Тим Цзю оказался легче Хогана на взвешивании
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Как сообщает FightMag, вес Цзю составил 69,3 кг, а Хогана — 69,4 кг.

Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю. Последний бой австралийский боец провёл 16 декабря 2020 года, нокаутировав Боуина Моргана из Новой Зеландии и защитив титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории. В 17 боях Цзю одержал 17 побед (12 — нокаутом).

Бой Цзю — Хоган состоится 31 марта.

Ранее Константин Цзю объяснил, почему его сын не боксирует в России.

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