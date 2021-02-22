Цзю объяснил, почему его сын не боксирует в России

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю объяснил, почему его сын Тим Цзю не проводит свои бои в России.
Цзю объяснил, почему его сын не боксирует в России
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«Я могу его представлять в России, знаю, что для этого нужно. Сделайте предложение, от которого мы не откажемся, всё очень просто. У него есть хороший промоутер в Австралии, у него очень хороший менеджер и отличная команда. Я могу подключиться в любую секунду, поскольку знаю внутреннюю сторону этого бизнеса очень хорошо, меня не обмануть. Покажите мне контракт. В России как это происходит: здесь бизнес. Я всегда говорил: «Сделайте мне предложение, от которого я не смогу отказаться», — цитирует Костю Цзю «РЕН ТВ».

На счету Тима Цзю 17 побед в 17 боях в профессиональном боксе. Спортсмен живёт и тренируется в Австралии.

Ранее сообщалось, что Слуцкая, Цзю и другие звёзды спорта проголосуют за номинантов Международной премии РБ.

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