Сорина прокомментировала победу в индивидуальной гонке на чемпионате России

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Лыжница Татьяна Сорина поделилась эмоциями от одержанной победы в индивидуальной гонке на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.
Сорина прокомментировала победу в индивидуальной гонке на чемпионате России
  • РИА Новости

«Сегодня самочувствие самое лучшее из тех гонок, которые здесь были. Готовились именно к ней, и всё получилось как хотела», — рассказала Татьяна Сорина в эфире Telesport.

Также лыжница оценила условия гонки.

«Всё было хорошо, условия были хорошие. Трасса была твёрдая, так как подморозило», — добавила она.

Второе место в гонке заняла Мария Истомина. Третье — Анастасия Рыгалина.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 27 марта по 4 апреля.

Ранее сообщалось, что Сорина выиграла скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам

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