Жулин: не считаю, что Тутберидзе кого-то унижает

Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне известный тренер Александр Жулин прокомментировал слова олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой о жёстких методах работы тренера Этери Тутберидзе.

По словам Бобровой, иногда Тутберидзе может прибегать к унижениям своих подопечных на тренировках.

«У каждого человека своё мнение. Я много работал с Женей Медведевой и не наблюдал так называемое унижение. Требовательность — да, чтобы человек работал. Не считаю, что Тутберидзе кого-то унижает. Не знаю, откуда Боброва это взяла», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

Подопечная Тутберидзе российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на мировом первенстве в Стокгольме, набрав 233,17 балла по итогам двух прокатов.

Ранее Алёна Леонова осудила методы работы Тутберидзе после слов Бобровой.