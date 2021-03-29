Жулин: не считаю, что Тутберидзе кого-то унижает

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Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне известный тренер Александр Жулин прокомментировал слова олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой о жёстких методах работы тренера Этери Тутберидзе.
Жулин: не считаю, что Тутберидзе кого-то унижает
  • globallookpress.com

По словам Бобровой, иногда Тутберидзе может прибегать к унижениям своих подопечных на тренировках.

«У каждого человека своё мнение. Я много работал с Женей Медведевой и не наблюдал так называемое унижение. Требовательность — да, чтобы человек работал. Не считаю, что Тутберидзе кого-то унижает. Не знаю, откуда Боброва это взяла», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

Подопечная Тутберидзе российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на мировом первенстве в Стокгольме, набрав 233,17 балла по итогам двух прокатов.

Ранее Алёна Леонова осудила методы работы Тутберидзе после слов Бобровой.

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