«Оттава» снова выставила Анисимова на драфт отказов НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» второй раз выставила российского нападающего Артёма Анисимова на драфт отказов.

Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в Twitter.

Таким образом, любая команда может в течение 24 часов забрать себе игрока. До этого форварда уже выставляли на драфт отказов в феврале, но тогда его никто не забрал.

Анисимов является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России. Он выступал за «Сенаторз» с 2019 года. В этом сезоне он провёл 14 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал две передачи.

Ранее сообщалось, что гол Никиты Зайцева и передача Евгения Дадонова помогли «Оттаве» победить «Калгари Флэймз» в НХЛ.