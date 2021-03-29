«Оттава» снова выставила Анисимова на драфт отказов НХЛ

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» второй раз выставила российского нападающего Артёма Анисимова на драфт отказов.
«Оттава» снова выставила Анисимова на драфт отказов НХЛ
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в Twitter.

Таким образом, любая команда может в течение 24 часов забрать себе игрока. До этого форварда уже выставляли на драфт отказов в феврале, но тогда его никто не забрал.

Анисимов является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России. Он выступал за «Сенаторз» с 2019 года. В этом сезоне он провёл 14 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал две передачи.

Ранее сообщалось, что гол Никиты Зайцева и передача Евгения Дадонова помогли «Оттаве» победить «Калгари Флэймз» в НХЛ.

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