Игонин считает, что в составе молодёжной сборной России нет будущих мировых звёзд

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Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин оценил выступление молодёжной сборной России по футболу на групповом этапе Евро-2021.
Игонин считает, что в составе молодёжной сборной России нет будущих мировых звёзд
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Мы уступаем соперникам по уровню, по качеству футбола. Это не новости. Если смотреть на качество игры и на средний какой-то результат, то из этого и необходимо делать выводы. Большим мастером на уровне чемпионата России у любого футболиста есть шанс стать. Но стать мировыми звёздами... Современные тенденции таковы, что, как правило, мировые звёзды, действительно великие футболисты уже на фоне молодёжки играют за основной состав, за национальную команду, там дают результат. Всё возможно, но не думаю, что будут именно с мировым именем игроки», — цитирует Игонина Rusfootball.info.

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы российская молодёжка проиграла сверстникам из Франции (0:2) и опустилась на третье место. В заключительном туре сборная России будет играть с командой Дании.

Ранее Маслов покинул расположение молодёжной сборной России.

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