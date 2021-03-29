СМИ: Олич не подписал контракт с ЦСКА
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Как сообщает Sport24, без контракта Олич не сможет находиться на скамейке ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом».
Согласно пункту Р.17 Регламента по лицензированию, у московского клуба есть 30 дней с момента увольнения Виктора Гончаренко, чтобы назначить нового тренера.
Матч «Тамбов» — ЦСКА состоится 4 апреля на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 16:30 мск.
Ранее сообщалось, что штаб Олича в ЦСКА пополнится двумя помощниками.