Экс-президент «Спартака» оценил потенциал вратаря команды Максименко

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что 23-летний вратарь красно-белых Александр Максименко в будущем способен стать лучшим голкипером страны.

«У нас хорошие ребята. Мне очень нравится Александр Максименко. Он ещё молодой, но через два-три года он станет вратарём топового уровня. Мне кажется, что Саша даже способен затмить Акинфеева», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

В текущем сезоне Максименко провёл 22 матча в Российской премьер-лиге, пропустив 26 мячей и пять раз отыграв на ноль. В настоящее время голкипер выступает за молодёжную сборную России на чемпионате Европы.

Ранее Максименко выразил мнение, что молодёжная сборная России неплохо смотрелась в матче с Францией.