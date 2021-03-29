Галактионов прокомментировал поражение молодёжной сборной России от Франции

Главный тренер сборной России Михаил Галактионов поделился мнением о результате матча группового этапа молодёжного чемпионата Европы по футболу 2021 года с национальной командой Франции.

«Мы играли с Францией как минимум на равных. Во втором тайме мы по большей части превзошли французов. Жаль, что нам не хватило остроты в завершающей стадии. Да, результат неудовлетворительный, но упрекнуть команду не могу», — цитирует Галактионова пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча Россия — Франция проходила на стадионе «Халадаш» в венгерском Сомбатхее и завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Франции.

Игра Дания — Россия состоится 31 марта. Начало в 19:00.

Ранее сообщалось, что сборная Дании победила Исландию на молодёжном ЧЕ по футболу.