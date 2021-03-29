Галактионов прокомментировал поражение молодёжной сборной России от Франции

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Главный тренер сборной России Михаил Галактионов поделился мнением о результате матча группового этапа молодёжного чемпионата Европы по футболу 2021 года с национальной командой Франции.
Галактионов прокомментировал поражение молодёжной сборной России от Франции
  • © Михаил Шапаев / РФС

«Мы играли с Францией как минимум на равных. Во втором тайме мы по большей части превзошли французов. Жаль, что нам не хватило остроты в завершающей стадии. Да, результат неудовлетворительный, но упрекнуть команду не могу», — цитирует Галактионова пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча Россия — Франция проходила на стадионе «Халадаш» в венгерском Сомбатхее и завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Франции.

Игра Дания — Россия состоится 31 марта. Начало в 19:00.

Ранее сообщалось, что сборная Дании победила Исландию на молодёжном ЧЕ по футболу.

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