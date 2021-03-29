Червиченко: Маслова надо покрестить или святой водой окатить

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча группового этапа молодёжного чемпионата Европы по футболу 2021 года с национальной командой Франции.

«Павел Маслов, конечно, бедовый парень. Помните, был фильм с Пьером Ришаром? В России он шёл под названием «Невезучие», а во Франции назывался «33 несчастья» — это как раз про Павла. Мне показалось, что первого пенальти не было. Маслов выставил ногу, но оперативно успел её убрать — француз завалился. Будь VAR — первый пенальти вряд ли поставили бы», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его мнению, молодёжная сборная России может обыграть Данию.

«Думаю, нам надо напрячься и побеждать датчан — ничего сверхъественного в этом нет. Может быть, Маслова надо перед матчем покрестить или святой водой окатить. Играет он неплохо, но какой-то нефартовый», — добавил он.

Встреча Россия — Франция проходила на стадионе «Халадаш» в венгерском Сомбатхее и завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Франции.

Игра Дания — Россия состоится 31 марта. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная Дании победила Исландию на молодёжном ЧЕ по футболу.