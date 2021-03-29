Обляков назвал обидным поражение молодёжной сборной России от Франции

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Иван Обляков прокомментировал результат матча группового этапа молодёжного чемпионата Европы по футболу 2021 года с национальной командой Франции.

«Обидное поражение. Я считаю, мы ни в чём не уступили Франции. Но сейчас всё ещё в наших руках, нужно побеждать Данию. Будем стараться, сделаем всё, что от нас зависит. Выйдем на матч с серьёзным настроем, как на последнюю битву. У нас очень хорошая команда, есть индивидуально сильные игроки, мы способны победить», — цитирует Облякова пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча Россия — Франция проходила на стадионе «Халадаш» в венгерском Сомбатхее и завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Франции.

Игра Дания — Россия состоится 31 марта. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная Дании победила Исландию на молодёжном ЧЕ по футболу.