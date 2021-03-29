Чемпион «Формулы-1» Алонсо сошёл с Гран-при Бахрейна из-за обёрточной бумаги от сэндвича

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Исполнительный директор французской команды «Формулы-1» Марцин Будковски назвал причину схода двукратного чемпиона испанца Фернандо Алонсо с гонки первого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.

«После второго пит-стопа в задний воздуховод тормозов попала обёрточная бумага от сэндвича. Это привело к повышению температуры и повреждению тормозной системы. В итоге мы приняли решение сойти, руководствуясь вопросами безопасности», — приводит слова Будковски пресс-служба Alpine.

Алонсо провёл второй пит-стоп на 29-м круг, а сошёл с дистанции — уже спустя три круга. Для 39-летнего испанца это была первая гонка после возвращения в «Формулу-1» после двухлетнего перерыва.

Ранее руководитель Haas высказался о сходе Мазепина на первом круге гонки Гран-при Бахрейна

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