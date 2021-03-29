Чемпион «Формулы-1» Алонсо сошёл с Гран-при Бахрейна из-за обёрточной бумаги от сэндвича
«После второго пит-стопа в задний воздуховод тормозов попала обёрточная бумага от сэндвича. Это привело к повышению температуры и повреждению тормозной системы. В итоге мы приняли решение сойти, руководствуясь вопросами безопасности», — приводит слова Будковски пресс-служба Alpine.
Алонсо провёл второй пит-стоп на 29-м круг, а сошёл с дистанции — уже спустя три круга. Для 39-летнего испанца это была первая гонка после возвращения в «Формулу-1» после двухлетнего перерыва.
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