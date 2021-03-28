Руководитель Haas высказался о сходе Мазепина на первом круге гонки Гран-при Бахрейна

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Руководитель американской команды «Формулы-1» Haas Гюнтер Штайнер прокомментировал сход Никиты Мазепина на первом круге гонки первого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.

«Очевидно, все мы видели, что у него был разворот на первом круге, сказавшийся на его гонке. Он не чувствует себя хорошо по этому поводу, но мы расцениваем это как часть процесса обучения. Он вернётся в следующий гоночный уикенд. Конечно, он извлечёт уроки из этого уикенда», — приводит слова Штайнера пресс-служба Haas.

22-летний россиянин сошёл с дистанции уже на первом круге. В третьем повороте он допустил ошибку, потерял управление и, вылетев за пределы трассы, разбил болид о защитное заграждение.

Ранее Мазепин заявил, что потерял всю уверенность, которую получилось наработать на тестах.

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