Мазепин: всю уверенность, которую получилось наработать на тестах, я потерял

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Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин прокомментировал своё выступление на первом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.
Мазепин: всю уверенность, которую получилось наработать на тестах, я потерял
  • © Страница Никиты Мазепина в Instagram

«В начале гонки ничего плохого не произошло, был хороший старт. Я был доволен. Потом вошёл во второй поворот, мой напарник был очень близко со мной. Я постарался его избежать, потому что он находился на более быстрой траектории и имел лучший выход. После этого я наехал на поребрик, потерял сцепление, меня развернуло», — приводит слова Мазепина «Матч ТВ».

Он отметил, что сложно сказать, какие выводы можно сделать из данной ситуации, но подчеркнул, что это является опытом и в будущем подобное не должно повториться.

«Был трудный уикенд. Всю уверенность, которую получилось наработать на тестах, я потерял. Нужно всё проанализировать. К сожалению, сейчас будет достаточно долгий перерыв для «Формулы-1» — две недели. Есть время всё проанализировать и вернуться сильней. Проблемы не получается обнулить, иначе они повторятся», — добавил Мазепин.

22-летний россиянин сошёл с дистанции уже на первом круге. В третьем повороте он допустил ошибку, потерял управление и, вылетев за пределы трассы, разбил болид о защитное заграждение.

Второй этап «Формулы-1» — Гран-при Эмилии-Романьи — пройдёт на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле с 16 по 18 апреля.

Ранее Михаил Алёшин высказал мнение, что рано делать выводы о Мазепине после его схода в Бахрейне.

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