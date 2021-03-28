Алёшин считает, что рано делать выводы о Мазепине после схода в Бахрейне

Российский гонщик Михаил Алёшин прокомментировал сход пилота Haas Никиты Мазепина в дебютной гонке «Формулы-1».

«Как говорят, первый блин комом, однозначно. Понятно, что были какие-то ошибки в квалификации, но мне кажется, главное — непонятная вещь, которая произошла по ходу первого круга. То ли он не нагрел резину до конца, то ли что-то ещё повлияло на вылет с трассы. Но ещё более странно то, что в том же месте через несколько кругов вылетел и его партнёр Мик Шумахер. Поэтому, думаю, делать какие-то предварительные выводы рано», — приводит слова Алёшина «Спорт-Экспресс».

22-летний россиянин сошёл с дистанции уже на первом круге. В третьем повороте он допустил ошибку, потерял управление и, вылетев за пределы трассы, разбил болид о защитное заграждение.

Ранее Мазепин назвал причину своего схода в дебютной гонке «Формулы-1».