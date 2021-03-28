Косаченко — о сходе Мазепина: не будем сбрасывать его со счетов

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Бывший коммерческий директор команды Caterham и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко прокомментировала сход Никиты Мазепина в дебютной гонке в «Формуле-1».
Косаченко — о сходе Мазепина: не будем сбрасывать его со счетов
  • Reuters

«К сожалению, дебют получился нерезультативным, но не будем сбрасывать его со счетов. Это первое гран-при для Никиты. Мне показалось, что он сразу после старта опередил Мика Шумахера, тот каким-то образом пытался отыграться, и Никита, дабы избежать столкновения, кстати, достаточно профессионально себя повёл. Он повернул руль, но, к сожалению, наехал на поребрик», — приводит слова Косаченко «Спорт-Экспресс».

Он отметила, что не считает, что были какие либо технические причины у произошедшего.

«Хотелось бы чуть придать оптимизма, вперёд и с песней. Никита стартовал. В квалификации отставание было не очень значительным от общей массы пилотов. Сразу два молодых парня, Руководителю Haas есть, над чем поработать с молодёжью. Давайте чуть позитивнее к этому относиться», — добавила Косаченко.

22-летний россиянин сошёл с дистанции уже на первом круге. В третьем повороте он допустил ошибку, потерял управление и, вылетев за пределы трассы, разбил болид о защитное заграждение.

Ранее Мазепин назвал причину своего схода в дебютной гонке «Формулы-1».

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