Алвес заявил, что ушёл из «Барселоны», потому что не верил в руководство клуба

Короткая ссылка
Защитник бразильского «Сан-Паулу» Дани Алвес рассказал, почему ушёл из каталонской «Барселоны» в 2016 году.
Алвес заявил, что ушёл из «Барселоны», потому что не верил в руководство клуба
  • Reuters

«Я ушёл потому, что не верил в руководство клуба, которое было в то время. Выяснилось, что я был прав. Я был первым человеком, который сказал это, но меня назвали сумасшедшим. Выходит, я не такой уж и сумасшедший», — приводит слова Алвеса Marca.

Бразильский защитник выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 годы, проведя 391 матч и записал в свой актив 21 гол и 101 голевую передачу.

Ранее появилась информация, что Куман останется тренером «Барселоны» в следующем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить