Алвес заявил, что ушёл из «Барселоны», потому что не верил в руководство клуба

Защитник бразильского «Сан-Паулу» Дани Алвес рассказал, почему ушёл из каталонской «Барселоны» в 2016 году.

«Я ушёл потому, что не верил в руководство клуба, которое было в то время. Выяснилось, что я был прав. Я был первым человеком, который сказал это, но меня назвали сумасшедшим. Выходит, я не такой уж и сумасшедший», — приводит слова Алвеса Marca.

Бразильский защитник выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 годы, проведя 391 матч и записал в свой актив 21 гол и 101 голевую передачу.

Ранее появилась информация, что Куман останется тренером «Барселоны» в следующем сезоне.