СМИ: Куман останется тренером «Барселоны» в следующем сезоне

Главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман продолжит работу с командой в следующем сезоне.

Как сообщает Marca, 23 марта Куман встретился с новым президентом клуба Жоаном Лапортой, и они договорились по поводу будущего нидерландца. По информации издания, руководство каталонцев уверено в Кумане.

Отмечается, что на встрече присутствовали спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани и технический директор Рамон Планес.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что дубли Лионеля Месси и Сержиньо Деста помогли «Барселоне» разгромить «Сосьедад» в Примере.