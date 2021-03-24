СМИ: Куман останется тренером «Барселоны» в следующем сезоне

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Главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман продолжит работу с командой в следующем сезоне.

Как сообщает Marca, 23 марта Куман встретился с новым президентом клуба Жоаном Лапортой, и они договорились по поводу будущего нидерландца. По информации издания, руководство каталонцев уверено в Кумане.

Отмечается, что на встрече присутствовали спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани и технический директор Рамон Планес.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что дубли Лионеля Месси и Сержиньо Деста помогли «Барселоне» разгромить «Сосьедад» в Примере.

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