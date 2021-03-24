СМИ: Куман останется тренером «Барселоны» в следующем сезоне
Как сообщает Marca, 23 марта Куман встретился с новым президентом клуба Жоаном Лапортой, и они договорились по поводу будущего нидерландца. По информации издания, руководство каталонцев уверено в Кумане.
Отмечается, что на встрече присутствовали спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани и технический директор Рамон Планес.
Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года.
Ранее сообщалось, что дубли Лионеля Месси и Сержиньо Деста помогли «Барселоне» разгромить «Сосьедад» в Примере.