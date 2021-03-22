Дубли Месси и Деста помогли «Барселоне» разгромить «Сосьедад» в Примере
Встреча, прошедшая на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне, завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.
Победу «Барселоне» принесли голы Антуана Гризмана, Усмана Дембеле, а также Лионеля Месси и Сержиньо Деста, оформивших дубли.
«Сосьедад» ответил голом Андера Барренечеа.
«Барселона» набрала 62 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице Примеры, опередив мадридский «Реал». «Сосьедад» с 45 очками — пятый.
Ранее сообщалось, что Месси стал единоличным рекордсменом по количеству матчей за «Барселону».