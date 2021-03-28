Тактаров считает, что Волков готов стать чемпионом UFC

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Бывший боец смешанного стиля Олег Тактаров высказался о перспективах россиянина Александра Волкова в борьбе за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе.
Тактаров считает, что Волков готов стать чемпионом UFC
  • © Страница Александра Волкова в Instagram

«Психологически он готов, а дальше — как карта ляжет. Вот сейчас Миочич и Нганну друг с другом подрались. У них был тяжёлый бой. После таких боёв восстановление для некоторых может никогда не наступить. А со всеми остальными у него особо не должно быть проблем», — цитирует Тактарова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Волков является опытным бойцом и знает, чего ожидать от соперников. Кроме того, эксперт считает, что тренер российского бойца тоже сильно вырос.

«У них видите, какая ситуация... Боксёр, как Тайсон, попадает к опытному тренеру и становится великим в 20 лет. А здесь они с Тарасом вместе росли, вместе делали ошибки. Тренер сейчас дорос до уровня, на котором он должен был быть изначально, он ставит грамотные вещи. Не вижу сейчас потенциальных ошибок в подготовке, в стиле Волкова», — сказал Тактаров.

Фрэнсис Нганну победил Стипе Миочича нокаутом во втором раунде и завоевал титул чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории.

На счету Волкова 33 победы и восемь поражений в MMA.

Ранее Волков заявил о готовности подраться с чемпионом UFC Нганну.

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