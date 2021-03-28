Волков заявил о готовности подраться с чемпионом UFC Нганну

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Волков прокомментировал победу Фрэнсиса Нганну над Стипе Миочичем на турнире UFC 260.

«Фрэнсис Нганну выглядел очень сильно в этом бою. Наверное, лучший поединок Фрэнсиса в карьере. Нганну показал бойцовский интеллект, тактику на бой, работал вторым номером, встречал на ошибках Стипе Миочича, защищался от проходов. Стипе, к сожалению, ничего сделать не смог. Выглядел не очень сильным, поэтому вряд ли будет незамедлительный реванш», — сказал Волков в видео на своей странице в Instagram.

Также боец заявил о готовности подраться с Нганну.

«Конечно, готов. Для этого я здесь. Готов подраться с Фрэнсисом Нганну. Если Фрэнсис пока будет занят и если Стипе продолжит карьеру, готов подраться с ним. Идём за поясом, будем побеждать», — добавил он.

Камерунский боец победил Миочича нокаутом во втором раунде и завоевал титул чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории.

Ранее Джонс отреагировал на победу Нганну над Миочичем.